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Военное обозрение

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Выстрел в пустоту: как запрет «чайлдфри» может повлиять на демографию в России

Выстрел в пустоту: как запрет «чайлдфри» может повлиять на демографию в России

В Государственной думе предложили запретить движение «чайлдфри». Что это такое и почему запрет едва ли сможет как-то повлиять на демографическую ситуацию в России.

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