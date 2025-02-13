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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда в Алтайский край придет весна и правда ли, что это произойдет раньше обычного?

Когда в Алтайский край придет весна и правда ли, что это произойдет раньше обычного?

Amic.ru выяснил, есть ли предпосылки, что весна-2025 на Алтае начнется раньше многолетних дат Всего две недели отделяют нас от окончания зимы, и многие россияне уже задаются вопросом: когда же начнется метеорологическая весна? В интернете все чаще звучат экспертные мнения о том, что во многих регионах из-за климатических аномалий это произойдет быстрее, чем обычно.

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