Когда в Алтайский край придет весна и правда ли, что это произойдет раньше обычного?

Amic.ru выяснил, есть ли предпосылки, что весна-2025 на Алтае начнется раньше многолетних дат Всего две недели отделяют нас от окончания зимы, и многие россияне уже задаются вопросом: когда же начнется метеорологическая весна? В интернете все чаще звучат экспертные мнения о том, что во многих регионах из-за климатических аномалий это произойдет быстрее, чем обычно.