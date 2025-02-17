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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ узнали о планах провести встречу делегаций России и США 18 февраля

Встреча высокопоставленных чиновников России и США для обсуждения возможного соглашения о прекращении конфликта на Украине и подготовки к саммиту Трампа и Путина состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, передает Axios со ссылкой на источники.

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