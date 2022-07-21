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Ночной обзор: налоговый вычет за квартиру, призывы к вакцинации, вредные привычки в отпуске

Ночной обзор: налоговый вычет за квартиру, призывы к вакцинации, вредные привычки в отпуске

В России хотят увеличить налоговый вычет за квартиру. В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит хотят увеличить до 6 млн, в других регионах – до четырех, сообщают «Известия».

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