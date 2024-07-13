В Царском Селе пройдут дни оперы и балета в честь Александра Пушкина

В Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» 13 и 14 июля покажут оперные и балетные представления по произведениям Александра Пушкина в рамках фестиваля «Пушкинские дни в Царском Селе» к 225-летию со дня рождения поэта, сообщили организаторы.