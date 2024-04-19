Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий группы мужчин в Волгоградской области В социальных сетях сообщается, что в Волгограде четверо мужчин избили на улице человека, посадили в машину и уехали в неизвестном направлении.
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