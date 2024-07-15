Московский бизнесмен Андрей Ковалев планирует выкупить часть крупного петербургского ТЦ

Расположенного на Планерной улице в Приморском районе Московский бизнесмен и бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев планирует приобрести половину торгового центра LeoMall, расположенного на Планерной улице в Приморском районе Петербурга, передает «РБК Петербург».
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