«А как же кофе на набережной Ялты?» – Гончаренко в Раде верещит об угрозе «катастрофы»

Политнавигатор Окружение Владимира Зеленского возмутительно меняет позицию, декларируя согласие на «временную потерю» территорий, хотя еще недавно обещало распитие кофейного напитка на набережной Ялты.
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