В центре Архангельска ремонт дорог завершен на 80 процентов

В Архангельске на проспекте Ломоносова в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновляем два участка — от улицы Гагарина до Карла Маркса и от улицы Карла Маркса в направлении Урицкого.
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