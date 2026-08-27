Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Совместная пресс-конференция С.Лаврова и П.Галлахера, Москва, 25 августа 2026 года

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Секретарём Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом П.

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