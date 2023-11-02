В Москве 2 ноября побит температурный рекорд 1942 года

В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в четверг, 2 ноября, оказался побит температурный рекорд 1942 года, воздух прогрелся до +13,3 градуса.