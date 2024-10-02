Русская весна
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Русская весна

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Эрдоган допустил, кто может стать следующей целью Израиля

Эрдоган допустил, кто может стать следующей целью Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил вероятность того, что следующей целью атак Израиля после Газы и Ливана могут стать «турецкие земли».

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