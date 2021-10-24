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  • Александр Шульгин
    Они теперь будут срать не себе в карман,как раньше,а в транзитную трубу.Все равно она уже никуда не годится.Витренко: Украина...
  • Дмитрий
    Это точно. Потенциал у этих засранцев огромный. Из хохлов дерьмо так и прёт.Витренко: Украина...
  • Алексей Нечаев
    Больше срать будут ?Витренко: Украина...

На Украину прибыла третья партия военной помощи США

На Украину прибыла третья партия военной помощи США

На Украину прибыла третья, заключительная партия военно-технической помощи от правительства США, которая является результатом договорённостей, достигнутых по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена.

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