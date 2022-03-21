«Рейнджерс» получили форварда «Виннипега» Коппа и пик за нападающего Баррона и три пика

«Виннипег» обменял нападающего Эндрю Коппа. «Рейнджерс» смогли получить 27-летнего американца за форварда Моргана Баррона, два драфт-пика второго раунда (2022 или 2023 года), а также пик пятого раунда на драфте 2023 года.