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Царьград

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ВЦИОМ выявил стабильный доход у 50% русских музыкантов

ВЦИОМ выявил стабильный доход у 50% русских музыкантов

Аналитический центр ВЦИОМ: 57% русских музыкантов считают, что стабильный заработок на музыке невозможен.

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