Под штаб-квартирой агентства ООН в Газе обнаружен туннель ХАМАС

Армия и служба внутренней безопасности Израиля заявили в субботу, что обнаружили туннель, принадлежащий исламистскому движению ХАМАС, проходящий под главной штаб-квартирой агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) в городе Газа.
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