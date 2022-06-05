Pinterest собирается купить ритейлера The Yes

Социальная сеть Pinterest ведет переговоры о покупке приложения и сайта ритейлера The Yes. Работа компании строится на основе искусственного интеллекта, который предлагает пользователям одежду, обувь и украшения в зависимости от их предпочтений.
Социальная сеть Pinterest ведет переговоры о покупке приложения и сайта ритейлера The Yes. Работа компании строится на основе искусственного интеллекта, который предлагает пользователям одежду, обувь и украшения в зависимости от их предпочтений.
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