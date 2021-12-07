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США обвинили Иран в «неготовности к достижению прогресса» по ядерной сделке

Делегация Ирана на переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе была не готова к достижению прогресса, заявила 6 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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