США обвинили Иран в «неготовности к достижению прогресса» по ядерной сделке

Делегация Ирана на переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе была не готова к достижению прогресса, заявила 6 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.