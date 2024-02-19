В России взлетел спрос на коробочные версии софта. И ключи активации

Российские пользователи стали активно скупать на онлайн-площадках коробочные версии и ключи активации для программных продуктов корпорации MicrosoftКак сообщают «Ведомости», больше половины продаж программного обеспечения на Wildberries в 2023 году пришлось на Windows.
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