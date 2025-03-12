Сотрудникам USAID приказали массово уничтожать секретные документы

Высокопоставленный член Агентства по международному развитию США (USAID) приказал оставшимся сотрудникам собраться в штаб-квартире организации для «круглосуточной» коллективной работы по уничтожению хранящихся там секретных документов.
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