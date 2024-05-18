Революционное устройство чтения мыслей: на пути к расшифровке «внутренней речи»

Представьте себе мир, где люди могут общаться, используя лишь силу мысли. Ученые приблизились к этой мечте, разработав мозговые импланты, способные декодировать внутреннюю речь, распознавая слова, которые люди произносят в уме.
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