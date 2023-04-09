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Скончалась известная актриса дубляжа Елена Шульман

Скончалась известная актриса дубляжа Елена Шульман

Елена Шульман известна голосом русского дубляжа по ролям Мэри Уотсон из сериала «Шерлок», Мэри Джейн из первых частей «Человека-паука», Сьюзан и Кэнди Чиу из «Гравити Фолз», Рыбки Дори из «В поисках Немо», Реджина Миллс из «Однажды в сказке».

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