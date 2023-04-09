Скончалась известная актриса дубляжа Елена Шульман

Елена Шульман известна голосом русского дубляжа по ролям Мэри Уотсон из сериала «Шерлок», Мэри Джейн из первых частей «Человека-паука», Сьюзан и Кэнди Чиу из «Гравити Фолз», Рыбки Дори из «В поисках Немо», Реджина Миллс из «Однажды в сказке».