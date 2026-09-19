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Пятый канал

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Путин поручил изучить возможность оплаты проезда через МАКС

Путин поручил изучить возможность оплаты проезда через МАКС

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность использования сервиса «Цифровая платформа МАКС» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

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