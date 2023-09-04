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Станислав Садальский вступился за Лию Ахеджакову

Станислав Садальский вступился за Лию Ахеджакову

Актер Станислав Садальский поддержал подвергшуюся критике коллегу Лию Ахеджакову. Слова поддержки актрисе он написал в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Tania Еременко
Нашли кого слушать - сам мерзкая пакость, мерзавец, сплетник , да и просто негодяй. Сколько артистов он предал? Не перечесть. Хохол, еврейского разлива. Что с него взять? А Ахеджакова - просто в маразме и больна деменецией.  Правильно, если эту старую ду ру убрали со сцены.
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