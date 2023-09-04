Станислав Садальский вступился за Лию Ахеджакову

Tania Еременко

Нашли кого слушать - сам мерзкая пакость, мерзавец, сплетник , да и просто негодяй. Сколько артистов он предал? Не перечесть. Хохол, еврейского разлива. Что с него взять? А Ахеджакова - просто в маразме и больна деменецией. Правильно, если эту старую ду ру убрали со сцены.