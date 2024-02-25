Певица Любовь Успенская: Пугачева испоганила мою песню

Звезда русского шансона Любовь Успенская отметила свое 70-летие в Москве, исполнив песню «Россия». В интервью “МК” она подчеркнула, что за эту песню, исполненную в дуэте с Леной Север на «Золотом граммофоне», она была удостоена премии “Легенда русской музыки”.