В Госдуме зафиксировали попытки иноагентов дискредитировать БРИКС

Депутат Государственной думы, председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что иноагенты попытались подорвать репутацию саммита БРИКС в Казани, пытаясь собрать и распространить негативную информацию.