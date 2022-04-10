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Проход Лонни Уокера, блок-шот Джа Морэнта и данк Джексона Хэйса – в пятерке лучших моментов дня

Проход Лонни Уокера, блок-шот Джа Морэнта и данк Джексона Хэйса – в пятерке лучших моментов дня

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, которые прошли 9 апреля. Лучшими моментами дня стали проход Лонни Уокера («Сан-Антонио»), блок-шот Джа Морэнта («Мемфис») и данк Джексона Хэйса («Новый Орлеан»).

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