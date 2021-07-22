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Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге

Из-за тумана семь самолетов не могли во время приземлиться в Екатеринбурге

Сразу нескольким самолетам пришлось кружить над Екатеринбургом в ожидании разрешения на посадку. Из-за тумана по расписанию не смогли прибыть в «Кольцово» воздушные суда из Сочи и Краснодара, Москвы и Санкт Петербурга, а также из Симферополя.

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