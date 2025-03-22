В Крыму начали разводить пингвинов и аллигаторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Пингвинов и миссисипских аллигаторов впервые начали разводить в крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии