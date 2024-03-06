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Дмитрий Артюхов выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Дмитрий Артюхов выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Дмитрий Артюхов рассказал участникам просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание», чем уникален Ямал и почему он все более востребован среди молодежи для жизни, работы и туризма.

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