Подминали под себя: как японцы создавали националистическое движение на Сахалине

Управление ФСБ России по Сахалинской области впервые обнародовало архивные документы о деятельности японской националистической организации «Киовакай» («Общество содружества» или «Общество согласия») на Южном Сахалине в годы Второй Мировой войны.
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