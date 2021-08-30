В Башкирии председателем Госкомитета по жилстройнадзору назначен Андрей Агапов

О назначении Агапова на оперативке в Правительстве Башкирии сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Указом Радия Хабирова Андрей Агапов назначен председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.
О назначении Агапова на оперативке в Правительстве Башкирии сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Указом Радия Хабирова Андрей Агапов назначен председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.
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