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В Башкирии председателем Госкомитета по жилстройнадзору назначен Андрей Агапов

В Башкирии председателем Госкомитета по жилстройнадзору назначен Андрей Агапов

О назначении Агапова на оперативке в Правительстве Башкирии сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Указом Радия Хабирова Андрей Агапов назначен председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

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