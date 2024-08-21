Семьи Месси и Суареса проводят совместный отпуск 🏖 Как же «Интеру» не хватает этих парней сейчас — пора возвращаться 🔙 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Семьи Месси и Суареса проводят совместный отпуск 🏖 Как же «Интеру» не хватает этих парней сейчас — пора возвращаться 🔙 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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