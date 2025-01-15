Лариса Шеслер: Украинцы бегут. Украинки жалуются

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Эпическая тема на бабском украинском форуме.
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