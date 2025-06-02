JAMA NO: заболеваемость возрастной деменции снизилась вдвое

Исследование, проведённое специалистами Университета Квинсленда совместно с международными коллегами, показало: риск развития деменции в пожилом возрасте снижается у современных поколений по сравнению с предыдущими.
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