Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАСом

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и заключенных и о прекращении огня в секторе Газа, в пятницу, 17 января, израильская газета The Jerusalem Post.
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