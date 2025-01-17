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Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАСом

Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАСом

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и заключенных и о прекращении огня в секторе Газа, в пятницу, 17 января, израильская газета The Jerusalem Post.

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