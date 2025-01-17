Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАСом

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание договоренностей с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и заключенных и о прекращении огня в секторе Газа, в пятницу, 17 января, израильская газета The Jerusalem Post.