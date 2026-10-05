Оливер Сольберг: Мой шанс на титул — это невероятно

Toyota Gazoo Racing WRT Шведский гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT Оливер Сольберг прокомментировал победу на Ралли Сардинии, но упущенный титул чемпиона мира WRC.
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