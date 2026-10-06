Нобелевскую премию по физике дали за ловушку «посланий из космоса»

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 года стал бельгиец Фрэнсис Хальцен. Награду присудили за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, сообщается на сайте Нобелевского комитета.