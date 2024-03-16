Пышные лепешки на кефире! Очень простой и вкусный рецепт

Лепешки (пирожки) готовить можно совершенно с разной начинкой. Приятного аппетита!! Рецепт: Фета 200 гр Лук зеленый 3-4 веточки Колбаса вареная 150 гр Сыр 150 гр Кефир 250 мл Яйцо 1 шт Сода 1 чайная ложка Я использовала Dr.
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