🚗 Чему необходимо учить будущих водителей кроме ПДД Директор Евпаторийской автомобильной школы КРОО ДОСААФ Надежда Коломенкова рассказала «Крым 24», что будущих водителей важно учить не только правилам дорожного движения, но и правильным действиям в разных ситуациях на дороге.