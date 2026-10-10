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test mazurok

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🚗 Чему необходимо учить будущих водителей кроме ПДД

🚗 Чему необходимо учить будущих водителей кроме ПДД Директор Евпаторийской автомобильной школы КРОО ДОСААФ Надежда Коломенкова рассказала «Крым 24», что будущих водителей важно учить не только правилам дорожного движения, но и правильным действиям в разных ситуациях на дороге.

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