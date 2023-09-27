Срок обучения будущих учителей предложили значительно увеличить

Для этого можно ввести педагогическую ординатуру по принципу подготовки будущих врачей Сроки подготовки будущих педагогов нужно увеличить, заявил "Парламентской газете" председатель наблюдательного совета Минпросвещения Виталий Сурвилло.
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