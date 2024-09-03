Хаски: Приюты переполнены этими собаками. Вот к чему приводит бешеная популярность в городе

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Комментарии
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Светлана Ефименко
СКОЛЬКО СОБАК ЗАВОДЯТ КАК ИГРУШКУ ДЛЯ ЗАБАВЫ , А ПОТОМ БЫСТРО УТОМЛЯЕТ УХОДМНГО ВРЕМЕНИ ОТНИМАЕТ И НЕ ТОЛЬКО ХАСКИ! И БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ОЧЕНЬ ПРЕДАНЫ СВОИМ ХОЗЯИНАМ. НО ХОЗЯИНУ БЫСТРО ВСЕ НАДОЕДАЕТ И ОН БЕЗЖАЛОСТНО ВЫБРАСЫВАЕТ , А ТО В ЛЕСУ ПРИВЯЖЕТ К ДЕРЕВУ С ОСТРЫМ ОШЕЙНИКОМ! КАК И ДЕТЕЙ ТОЛЬКО РОДИЛСЯ ИЛИ ЕЩЕ МАЛЕНЬКОГО БРОСАЮТ НА ХОЛОД. В ЛЕС В МУРАВЕЙНИК И НЕ БОЯТСЯ БОЖЬЕЙ КАРЫ! А КОГДА ВЫРАСТИТ И ЕСЛИ КТО НАШЕЛ ИХ РЕБЕНКА В НОГИ БРОСАЮТСЯ ПРОСТИ! А КАКОГО ЭТИМ ЖИВОТНЫМ И ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ СМОТРЕТЬ НА ПОСТАРЕВШИМ РОДИТЕЛЯМ! НЕ КОТОРЫЕ С ЖАЛОСТЬЮ СМОТРЯТ, А НЕ У КОТОРЫХ И НЕТ ЖАЛОСТИ! А ЖИВОТНЫЕ ВСЕГДА СМОТРЯТ НА ХОЗЯИНА ПРЕДАТЕЛЯ С ЖАЛОСТЬЮ И ЕЩЕ ЛАСТИТСЯ ЧТО ОН ЕГО БРОСИЛ!
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13 час.
Светлана Ефименко
🥲😋🥲
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13 час.

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