Хаски: Приюты переполнены этими собаками. Вот к чему приводит бешеная популярность в городе

Светлана Ефименко

СКОЛЬКО СОБАК ЗАВОДЯТ КАК ИГРУШКУ ДЛЯ ЗАБАВЫ , А ПОТОМ БЫСТРО УТОМЛЯЕТ УХОДМНГО ВРЕМЕНИ ОТНИМАЕТ И НЕ ТОЛЬКО ХАСКИ! И БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ОЧЕНЬ ПРЕДАНЫ СВОИМ ХОЗЯИНАМ. НО ХОЗЯИНУ БЫСТРО ВСЕ НАДОЕДАЕТ И ОН БЕЗЖАЛОСТНО ВЫБРАСЫВАЕТ , А ТО В ЛЕСУ ПРИВЯЖЕТ К ДЕРЕВУ С ОСТРЫМ ОШЕЙНИКОМ! КАК И ДЕТЕЙ ТОЛЬКО РОДИЛСЯ ИЛИ ЕЩЕ МАЛЕНЬКОГО БРОСАЮТ НА ХОЛОД. В ЛЕС В МУРАВЕЙНИК И НЕ БОЯТСЯ БОЖЬЕЙ КАРЫ! А КОГДА ВЫРАСТИТ И ЕСЛИ КТО НАШЕЛ ИХ РЕБЕНКА В НОГИ БРОСАЮТСЯ ПРОСТИ! А КАКОГО ЭТИМ ЖИВОТНЫМ И ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ СМОТРЕТЬ НА ПОСТАРЕВШИМ РОДИТЕЛЯМ! НЕ КОТОРЫЕ С ЖАЛОСТЬЮ СМОТРЯТ, А НЕ У КОТОРЫХ И НЕТ ЖАЛОСТИ! А ЖИВОТНЫЕ ВСЕГДА СМОТРЯТ НА ХОЗЯИНА ПРЕДАТЕЛЯ С ЖАЛОСТЬЮ И ЕЩЕ ЛАСТИТСЯ ЧТО ОН ЕГО БРОСИЛ!