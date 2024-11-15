Историческое здание госпиталя ВОВ хотят отремонтировать в Барнауле

Власти заказали эскизный проект реставрации за 1,2 млн рублей В Барнауле планируют разработать эскизный проект реставрации здания госпиталя раненых на фронтах Великой Отечественной войны на проспекте Калинина, 5а.
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