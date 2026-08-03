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Царьград

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Дептранс Москвы восстановил движение на 97 км МКАД после аварии

Дептранс Москвы восстановил движение на 97 км МКАД после аварии

В северо-восточной части МКАД, где произошло массовое ДТП, движение транспорта восстановлено. Пресс-служба столичного Департамента транспорта сообщила, что после аварии движение на внешней стороне 97 км МКАД полностью нормализовано.

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