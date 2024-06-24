Пусть день будет тёплым, родные люди - здоровы, новости - только добрыми . на душе - тишина и спокойствие.
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Пусть день будет тёплым, родные люди - здоровы, новости - только добрыми . на душе - тишина и спокойствие.