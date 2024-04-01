Севастопольцев разбудил звук реактивных бомбометов

Губернатор города предупредил горожан, что беспокоится нет повода: «В городе все спокойно». Михаил Развожаев сообщил: «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения».
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