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Севастопольцев разбудил звук реактивных бомбометов

Севастопольцев разбудил звук реактивных бомбометов

Губернатор города предупредил горожан, что беспокоится нет повода: «В городе все спокойно». Михаил Развожаев сообщил: «В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения».

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