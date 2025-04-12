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Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Суд в Самаре на 25 лет осудил таджика, убившего местную женщину, чтобы завладеть её машиной

Новый россиянин из Таджикистана Амирхамза Гиёсджонзода (получивший паспорт РФ по программе переселения соотечественников) нашел объявление о продаже автомобиля «Тойота ЛендКрузер 200», встретился с автовладелицей Екатериной Карась, напал на нее, зарезал, после чего осторожно скрылся с места преступления за рулем внедорожника.

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