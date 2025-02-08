Гражданка России умерла в больнице Таиланда без переливания крови

В конце января туристка из России попала в серьёзную аварию на арендованном скутере.2 февраля в Таиланде умерла 40-летняя Анастасия Шемчук из Подмосковья: в январе она с семьёй приехала на популярный тайский курорт Пхукет, но попав в аварию на скутере, оказалась в больнице, где квалифицированную помощь оказать не смогли.