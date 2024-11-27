27,11,24 Курахово - Берестки Активные боевые действия в районе Курахово. Атаки ВСУ в окрестностях посёлка Берестки.
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27,11,24 Курахово - Берестки Активные боевые действия в районе Курахово. Атаки ВСУ в окрестностях посёлка Берестки.
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