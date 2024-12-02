В Сбербанке считают вероятным повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки до 23% на декабрьском заседании совета директоров Центробанка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии