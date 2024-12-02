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В Сбербанке считают вероятным повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

В Сбербанке считают вероятным повышение ключевой ставки ЦБ в декабре

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки до 23% на декабрьском заседании совета директоров Центробанка России.

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